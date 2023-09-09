أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس عن تعازيه في ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب وأودى بحياة مئات الاشخاص.

وفي رسالة تعزية، نشرها الفاتيكان اليوم السبت، أعرب رئيس الكنيسة الكاثوليكية عن حزنه العميق.

وقالت وزارة الداخلية المغربية ، في بلاغ اليوم: "بلغ عدد الضحايا، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح يوم السبت، 820 حالة وفاة و 672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة".

وأكد ناصر جابور، رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي، أن هذه هي المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمملكة.