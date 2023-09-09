مدير طوارئ قصر العيني: استقبال 1200 حالة يوميا وإجراء 5 آلاف إشاعة وسونار خلال شهر

قال الدكتور أحمد البتانوني، مدير مستشفى الطوارئ والاستقبال بمستشفيات طب قصر العيني جامعة القاهرة، إن المستشفى استقبلت حوالي 1200 حالة بمتوسط يومي خلال الشهر الماضي، وأجرت 100 عملية كبيرة و60 عملية صغيرة.

وأضاف البتانوني خلال تصريحات لـ"الشروق" أن الطوارئ أجرت ما يقرب من 5 ألاف أشعة عادية ورنين وسونار للمترددين على الطوارئ، في جميع التخصصات، فضلًا عن عمل وحدة أشعة الـMRI على مدار ساعات اليوم.

وأشار مدير مستشفى الطوارئ والاستقبال، إلى تطبيق خطة لتطوير واستغلال الأماكن داخل مستشفى الطوارئ والاستقبال بحث يمكن إضافة أسرة ووحدات تعزز الطاقة الاستيعابية للأقسام داخل المستشفى، فضلًا عن تواجد عدد من الأطباء في مدخل الطوارئ والاستقبال لفحص الحالات منذ بدايتها وتوجيهها التوجيه الأمثل.

وأكد مدير المستشفى، استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية ومتابعة وحدة التعقيم ومكافحة العدوى كل الوحدات أولا بأول.