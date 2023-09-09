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كولر يمنح رباعي الأهلي الدولي راحة من التدريبات

عمرو فهمي
نشر في: السبت 9 سبتمبر 2023 - 10:18 م | آخر تحديث: السبت 9 سبتمبر 2023 - 10:18 م

منح مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ،رباعي الفريق الدوليين راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

وحرص الجهاز الفني على منح راحة سلبية للرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية، لتفادي الإجهاد بعد مشاركتهم في مباراة منتخب مصر وإثيوبيا أمس.

وينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الأحد، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم القادم وبطولة السوبر الإفريقي.

ويواجه الأهلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي والمحدد لها يوم ١٩ من الشهر الجاري.


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