وزير النقل يفسر مرور القطار الكهربائي السريع «في الجبل»

فسّر الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، سبب مرور القطار الكهربائي السريع في الجبل.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «حقائق وأسرار» الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة، إن القطار يسير بمحاذاة طريق القاهرة - الإسماعيلية.

وأضاف أن القطار يمر على مدن العبور والشروق والمستقبل وبدر، معقبا: "هل ده معناه إنه ماشي في الجبل".

وأشار إلى أن القطار يخدم تجمعات عمرانية كبيرة ومدنا جديدة، متابعا: "إحنا شغلناه في 3 يوليو.. وده كان مقصود.. أنا صممت وعرضت على الرئيس السيسي إننا هنضغط نفسنا جدا ونفتتحه في 3 يوليو 2022.. 3 يوليو مناسبة عزيزة علينا ومزعلة الناس اللي زعلانين مننا.. وهنزعلهم أكتر وأكتر لما نفتتح مشروعاتنا في 3 يوليو و30 يونيو ونسمي الأنفاق 3 يوليو.. اللي يزعل من الحق ومن إن بلده بتتطور يزعل هو حر»،

وأكّد أن نسبة المشغولية في بداية المشروع كانت ضعيفة، بسبب أن المشروع يعتبر وسيلة جديدة وغير معتادة لدى المواطنين كما أن العاصمة الإدارية الجديدة لم يكن قد جرى تشغيلها.

ولفت إلى أنه مع تشغيل العاصمة الإدارية، وإضافة وسائل مواصلات داخلية تنقل المواطنين في التجمعات القريبة من القطار،ما أدّى إلى زيادة نسبة المشغولية.

وأكّد أنه في الوقت الحالي، لا يوجد مقعد خاو في القطار خلال فترات الصباح، حيث تصل نسبة الإشغال في الوقت الحالي إلى 120%، لا سيما في فترات الذروة.