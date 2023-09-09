رئيس كوريا الجنوبية يشارك في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في نيودلهي

يزور رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، العاصمة الهندية، نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.



وبعد المشاركة في حفل استقبال رسمي، يشارك مون في جلسة القمة الأولى حول تغير المناخ والبيئة وانتقال الطاقة للتعريف بجهود كوريا الجنوبية في مكافحة أزمة المناخ، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.



وذكر مكتب الرئاسة أن يون يقترح التعاون حول التحول إلى الطاقة النظيفة وتوسيع الدعم للدول عرضة لتغير المناخ، بالتالي المشاركة في الدبلوماسية العالمية المسئولة.



وفي جلسة القمة الثانية، يتبادل يون وجهات النظر مع زعماء العالم حول موضوعات النمو الشامل والتنمية المستدامة والصحة والتعليم بالإضافة إلى قضايا المرأة.



وبين الجلستين، سيجري الرئيس محادثات فردية مع عشرة رؤساء دول لطلب الدعم في محاولة كوريا الجنوبية لاستضافة معرض "إكسبو" العالمي لعام 2030.