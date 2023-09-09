البرتغال تفوز على سلوفاكيا وتحافظ على صدارة المجموعة العاشرة في تصفيات يورو 2024

حافظ المنتخب البرتغالي على صدارة المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أوروبا، المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل، وذلك عقب فوزه على مضيفه السلوفاكي 1 /صفر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات.

وسجل برونو فيرنانديز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42. ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن منتخب سلوفاكيا صاحب المركز الثاني.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز منتخب لوكسمبورج على ضيفه منتخب أيسلندا 3/1.

وسجل ماكسيم شانوت الهدف الأول لمنتخب لوكسمبورج من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف إيفاندو بورخيس الهدف الثاني في الدقيقة 70، فيما سجل أرنار هارالدسون هدف أيسلندا الوحيد في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة سجل دانيل سيناني هدف لوكسمبورج الثالث.

ورفع منتخب لوكسمبورج رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد منتخب أيسلندا عند ثلاث نقاط في المركز الخامس.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز منتخب البوسنة والهرسك على ضيفه منتخب ليختنشتاين 2/1.

وسجل إدين دزيكو الهدف الأول للبوسنة في الدقيقة الثالثة، فيما تكفل سيمون ليشنجر لاعب ليختنشتاين بتسجيل الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 21 سجل ساندرو فولفينجر هدف ليختنشتاين الوحيد.

ورفع منتخب البوسنة رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، فيما يتذيل منتخب ليختنشتاين الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وبدأت المباراة بضغط من جانب المنتخب السلوفاكي المضيف الذي حاول تهديد مرمى المنتخب البرتغالي وحارسه ديوجو كوستا منذ البداية، لكن الثنائي الدفاعي روبن دياز وأنطونيو سيلفا، حالا دون ذلك.

وشن المنتخب البرتغالي العديد من الهجمات عبر قائده ونجمه كريستيانو رونالدو، الذي تحرك وسط الدفاع السلوفاكي، وتسبب في خطورة كبيرة على حارس مرماه مارتن دوبرافكا، إلى جانب الثنائي رافائيل لياو وبيرناردو سيلفا.

وكان المنتخب البرتغالي الأخطر في الشوط الأول، رغم البداية السلوفاكية الواعدة، ونجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق برونو فيرنانديز، الذي تحرك من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية سكنت شباك دوبرافكا في الدقيقة 42.

وكاد رونالدو أن يضاعف النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، حينما ارتقى لكرة عرضية موجها إياها بضربة رأس في المرمى، لكن دوبرافكا تألق وأبعد الخطر عن مرمى فريقه.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم المنتخب البرتغالي 1 /صفر.

وفي الشوط الثاني، لم يقدم الفريقين لمحات هجومية عديدة، وحاول المنتخب البرتغالي الحفاظ على النتيجة بقدر الإمكان، مع الخروج في الهجمات المرتدة بين حين والأخر لتهديد مرمى دوبرافكا.

على الجانب الآخر ، لم يبد المنتخب السلوفاكي أي خطورة تذكر طوال فترات الشوط الثاني، واتسم أداؤه بالبطء والتحضير الطويل للهجمات بدون الوصول وتهديد مرمى ديوجو كوستا.

ولم تشهد باقي فترات الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز المنتخب البرتغالي 1 /صفر.