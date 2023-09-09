 بايدن: أمريكا والاتحاد الأوروبي يطلقان مشروع خط حديدي وشحن عملاق - بوابة الشروق
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بايدن: أمريكا والاتحاد الأوروبي يطلقان مشروع خط حديدي وشحن عملاق

نيودلهي - د ب أ
نشر في: السبت 9 سبتمبر 2023 - 6:06 م | آخر تحديث: السبت 9 سبتمبر 2023 - 6:06 م
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي اليوم السبت، أن بلاده أطلقت والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرون مشروع خط حديد وشحن عملاق يربط أوروبا بالشرق الأوسط والهند.

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