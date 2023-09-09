بايدن: أمريكا والاتحاد الأوروبي يطلقان مشروع خط حديدي وشحن عملاق

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي اليوم السبت، أن بلاده أطلقت والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرون مشروع خط حديد وشحن عملاق يربط أوروبا بالشرق الأوسط والهند.