مظاهرة في فرنسا احتجاجا على حظر العباءة

تظاهر أشخاص بمدينة تراب شمالي فرنسا، أمس الجمعة، احتجاجا على حظر الحكومة ارتداء العباءة في المدارس، مطالبين بوضع حد للتمييز ضد المسلمين وكراهية الإسلام في فرنسا.

وقال المتظاهرون إن حظر العباءة معادٍ للمسلمين وينتهك الحريات، مشددين على ضرورة أن تحظر الحكومة الخطاب المناهض للمسلمين بدل حظرها العباءة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وكان مجلس الدولة الفرنسي قد صادق الخميس الماضي على قرار منع ارتداء العباءة في المدارس باعتبارها تندرج ضمن منطق تأكيد الانتماء الديني، في خطوة قال إنه اتخذها دفاعا عن "المبادئ العلمانية".

• رد عنيف تجاه القرار

وأثار الحظر رد عنيفا ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد وقانون مناهضة الانفصالية، الذي يفرض قيودا واسعة على المسلمين في المجتمع.

في حين رأى مجلس الدولة أن الحظر لا يمس "بصورة خطرة" الحق في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعلم، واحترام حقوق الطفل، ومبدأ عدم التمييز.

وانتقدت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية قرار الحكومة الفرنسية حظر ارتداء العباءة في المدارس، معتبرة أن هذا الإجراء يهدف إلى ترهيب المسلمين في فرنسا.

وقال رئيس اللجنة الأمريكية، أبراهام كوبر إن فرنسا تتعدى على الحرية الدينية في ظل جهد في غير محله لتعزيز العلمانية، معتبرا تقييد الممارسة السلمية للمعتقدات الدينية بغية تعزيز العلمانية مستهجنا.

يذكر أن الحكومة الفرنسية منعت أيضا في عام 2010 ارتداء الملابس التي تغطي الوجه مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة.