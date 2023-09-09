اندلاع حريق في وحدة عسكرية روسية بالقرم

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اندلع حريق في وحدة عسكرية روسية في سيمفيروبول عاصمة القرم، حسبما ذكرت مصادر بالقوات الروسية.

وكتب أوليج كروتشكوف، مستشار القيادة الروسية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عبر تطبيق تليجرام: "شب حريق عادي في وحدة عسكرية في سيمفيروبول".

وأشار إلى أنه تمت السيطرة على الحريق، إلا أنه تمت مشاركة مقطع مصور لعمود دخان أسود ضخم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد سكان محليون أيضا بسماع صوت انفجار وطلقات نارية. ولم يتضح سبب الحريق في البداية.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية زيادة في عدد الهجمات بالطائرات المسيرة على قوات الاحتلال الروسية في القرم.

وتكافح كييف الآن من أجل تحرير جميع أراضيها، وتسعى لاستعادة القرم التي ضمتها روسيا أيضا.