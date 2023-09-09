كوريا الشمالية تحيي ذكرى تأسيسها الـ75 بعرض عسكري

حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عرضا للمجموعات شبه العسكرية بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس البلاد، اليوم السبت، وأجرى اتصالات دبلوماسية تعهد فيها بتعميق العلاقات مع الصين وروسيا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن العرض أقيم في ساحة كيم إيل سونج في العاصمة بيونج يانج، وأن الزعيم كيم أجرى محادثات مع وفد صيني زائر.

وبعث الرئيس الصيني شي جين بينج رسالة عبر فيها عن استعداده لتعزيز التواصل الاستراتيجي والتعاون على مستوى فرق العمل.

كما بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالة إلى كيم، قال فيها إن البلدين سيعززان العلاقات الثنائية لضمان الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.

وعلق الأستاذ بجامعة إيهوا في سول، ليف إريك إيسلي، على الأمر قائلاً، إن التعاون "المتنامي بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية وغياب شي عن قمة مجموعة العشرين في الهند يعكس صدعا يتزايد اتساعه في المشهد الجيوسياسي بآسيا".

وأضاف: "معظم أصحاب المصلحة في المنطقة يريدون تجنب حرب باردة جديدة، لكن يبدو أن هذا تتزايد صعوبته مع دعم بكين وموسكو لبيونجيانج ووقوف كوريا الشمالية في صف تحديات الصين وروسيا للنظام الدولي".

وانطلقت، اليوم السبت، القمة السنوية لمجموعة العشرين التي تستمر يومين في نيودلهي بالهند، في ظل إحجام الرئيس الصيني عن الحضور وغياب الرئيس الروسي.

ومن المتوقع أن يسافر كيم إلى روسيا هذا الشهر من أجل لقاء بوتين؛ لمناقشة إمداد موسكو بالأسلحة لدعم الحرب في أوكرانيا.

وتعزز كوريا الشمالية جيشها الضخم بالفعل بمجموعات جنود احتياط وشبه عسكرية وأمنية مختلفة مثل الحرس الأحمر العمالي والفلاحي التابع للجيش.