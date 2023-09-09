 زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب


نشر في: السبت 9 سبتمبر 2023 - 1:34 ص | آخر تحديث: السبت 9 سبتمبر 2023 - 1:34 ص

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن زلزالا بقوة 7 درجات هز المغرب، الجمعة.
 
وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

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