زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب

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أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن زلزالا بقوة 7 درجات هز المغرب، الجمعة.



وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.