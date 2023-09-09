بريطانيا وسنغافورة توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية على هامش قمة العشرين

أفاد بيان للحكومة البريطانية بأن رئيس الوزراء ريشي سوناك، ونظيره السنغافوري لي هسين لونج، سيوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية بين البلدين على هامش قمة مجموعة العشرين التي تنطلق اليوم السبت في العاصمة الهندية نيودلهي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان قوله إن الاتفاقية من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والعلوم والبحث والتطوير، وأيضا الابتكار في مجال التكنولوجيا.



وتهدف الاتفاقية أيضا إلى استغلال خبرات الجانبين من أجل خلق فرص عمل جديدة.



كما ستسعى بريطانيا وسنغافورة إلى إبرام معاهدة جديدة وحديثة في مجال الاستثمار، عقب توقيع الشراكة الاستراتيجية.