فودة: القيادة السياسية حريصة على دفع عجلة التنمية على أرض جنوب سيناء

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، لقاءً موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة الاستعدادات الجارية الخاصة باستقبال عددًا من كبار المسئولين بالدولة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمدن سانت كاترين وطابا ونويبع، لدفع جهود تنشيط السياحة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أن القيادة السياسية بالدولة حريصة على دفع عجلة التنمية على أرض جنوب سيناء في جميع القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بقطاع السياحة، إضافة إلى إزالة التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين بمدن سانت كاترين، نويبع، طابا.

وأشار إلى أن هناك زيارة مرتقبة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعددًا من الوزراء لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بهذه المدن على أرض الواقع.

وطالب الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بسرعة الإعداد لهذه الزيارة المرتقبة، والترتيب لها بالشكل اللائق، وتحديد الأولويات والمطالب الخاصة بهذه المشروعات للعرض على المسئولين خلال زيارتهم لمواقع العمل، سواء كانت هذه المطالب خاصة بالجانب السياحي، أو التنموي، أو تطوير الطرق، و غيرها من المشروعات.

وشدد على ضرورة وضع رؤية متكاملة لاحتياجات تلك المدن، وذلك في إطار استعدادات الدولة لاتخاذ أي قرارات تسهم في تطوير تلك المنطقة، ودفع حركه السياحة بها.