قال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات التسع الماضية منذ 2014 إلى 2023؛ لم تشهدها مصر طيلة 62 عاما، مؤكدا أن ما تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر بكثير مما تم إنجازه منذ سنة 1952.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «آخر النهار» عبر شاشة قناة «النهار» مساء الجمعة: «الرئيس يفتتح مشروعات يوميا في جميع المجالات الزراعية والصناعية وبقطاعات البنية التحتية والبنية الفوقية والطرق والموانئ، مفيش أسبوع بيمر بدون افتتاح، ولهذا السبب إحنا متمسكين بيه واتفقنا أن نكمل المشوار بهذا البطل العظيم».

وأشار إلى تنظيم الحزب المؤتمر الثالث لملتقى الأحزاب السياسية، وذلك بمشاركة حوالي 65 من الأحزاب السياسية أول أمس الخميس؛ لتأييد ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة.

وتابع: «اتفقنا جميعا على النزول للشارع لتوعية المواطن لتوضيح ماذا فعلت وقدمت الدولة وما تم إنجازه، وتأدية دور الوسيط بين مؤسسات الدولة والمواطن».

ولفت إلى أنه من واقع منصبه كنائب رئيس البرلمان العربي، فإن دولا عربية كثيرة تتمنى تحقيق الاستقرار الأمني الذي تشهده مصر، قائلا: «هناك دول عربية تتمنى رئيسا يحقق الأمن والاستقرار، ونحن لدينا الأمن والأمان وعلاقات خارجية وصناعات وتجارة ومشروعات تنموية ومدن جديدة، وثورة عظيمة غير مسبوقة قادها الرئيس في التعمير والبنية التحتية».

وأعرب عن تطلع الحزب إلى استمرار مسيرة التنمية مع الرئيس السيسي، قائلا: «الفترة الماضية طوال عشر سنين كنا نبني البيت، لكن الفترة المقبلة ستكون فترة الإنجازات وجني الثمار، نريد أن نكمل خارطة الطريق بهذا الرجل الذي راهنا عليه ولم يخذلنا أبدًا».