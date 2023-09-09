3 مناطق فرنسية تتعهد بتقديم مساعدات بمليون يورو لضحايا زلزال المغرب

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زلزال المغرب ومساعدات من فرنسا للضحايا



تعهدت ثلاث مناطق فرنسية بتقديم دعم بقيمة مليون يورو، لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب أنحاء من المملكة المغربية ليل الجمعة/السبت، وخلف مئات من القتلى والجرحى.

وأصدرت "أوكستانيا" جنوب فرنسا واقليم "الآلب كوت دازور" وجزيرة "كورسيكا"، بيانا مشتركا نشر بوسائل الإعلام المحلية، تضمن التزاما بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة مليون يورو، سيتم توجيهها بحسب الاحتياجات التي سيعلن عنها المغرب.

ونقلت قناة "بي إف إم" الإخبارية، تقديم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يشارك في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، تعازيه للملك المغربي محمد السادس عارضا مساعدة فرنسا.

وأصدر الجامع الكبير في باريس بيان تعزية لعائلات الضحايا معلنا "تضامنه مع الشعب المغربي الشقيق".

ووفقا لآخر تحديث للسلطات المغربية توفي 1037 شخصا فيما أصيب 1204 جراء الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر، وهو الأعنف في تاريخ البلاد منذ نحو قرن.



