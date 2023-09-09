عكفت مديرية أمن جنوب سيناء، على إعادة معرض "كلنا واحد" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بحي النور بشرم الشيخ، بعد تعرضه لحريق هائل أمس نتيجة ماس كهربائي، والتهم أجزاء كبيرة من المعرض.

وحرص اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء على متابعة إعادة إقامة المعرض حتى جرى إزالة أثار الحريق، وتجهيزه بالكامل خلال 24 ساعة فقط من نشوب الحريق به.

ويضم المعرض جميع السلع الغذائية من دواجن ولحوم، وأسماك طازجة، إضافة إلى الخضروات والفاكهة، بنسبة تخفيض تصل إلى 30% عن مثيلتها في المحلات التجارية.

كما جرى تزويد المعرض بخيمة خاصة بمعرض "أهلًا مدارس"، وبها جميع المستلزمات المدرسية التي يحتاج إليها الطلاب، من الزي المدرسي، والكراسات، والأقلام، والحقائب، والأحذية، بمشاركة تجار مدينة شرم الشيخ.

وكان تلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، أمس بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق هائل داخل معرض "كلنا واحد" للسلع الغذائية بمنطقة حي النور بمدينة شرم الشيخ، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات للحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع المعرض، وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداد ألسنة اللهب إلى المحلات المجاورة له.

ولم يسفر الحريق عن وجود أي حالات إصابات بجروح أو اختناق، حيث جرى حصر الخسائر المادية التي حدث للبضائع التي كانت توجد في المعرض، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.