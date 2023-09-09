ينضم اليوم السبت، نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر الأول بشهر سبتمبر الجاري، في إطار التحضيرات لمواجهة منتخب تونس وديًا.

وغاب صلاح بقرار من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، بعد أن فضل اراحته عن المشاركة مع الفراعنة أمس الجمعة في مباراة إثيوبيا، والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني1-0، ضمن ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2024.

المدرب البرتغالي كان قد أعلن في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة منتخب مصر وإثيوبيا، أنه هو المسؤول عن قرار إراحة صلاح، وأن نجم ليفربول سيلتحق بمعسكر الفراعنة اليوم السبت.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024 بعد أن تصدر المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة ليصعد معه منتخب غينيا بينما ودي المنافسات منتخبي إثيوبيا ومالاوي.

ويستضيف ستاد الدفاع الجوي، يوم الثلاثاء المقبل، مباراة منتخب مصر ضد تونس الودية، في ظل استعدادات المنتخبين لضربة البداية بتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وبطولة أمم إفريقيا 2024، والتي ستقام في ساحل العاج بشهر يناير المقبل.

وقاد صلاح منذ 5 أيام ماضية قبل وصوله إلى مصر، فريقه ليفربول لتحقيق فوزًا غاليًا على فريق أستون فيلا بنتيجة 3-0 بعد أن سجل هدفًا رائعًا في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الأنفيلد ضمن الاسبوع الرابع من منافسات الدوري الإنجليزي.

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في مباراة أستون فيلا من رابطة الدوري الإنجليزي في مشاركته رقم 150 بقميص ليفربول منذ نضمامه في 2017.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 10 نقاط.