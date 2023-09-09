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افتتحت الدكتورة إسراء عبد الرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الفنية بكلية البنات بجامعة عين شمس، معرض الأعمال الفنية للأطفال طلاب أكاديمية «إديو آرت»، تحت إشراف شيماء عبدالجواد وهبة توفيق البكري.

وفي حوار مبسط، شرح الأطفال أعمالهم أمام أولياء الأمور والخبيرة التي افتتحت المعرض، والتي بدورها بدأت في تقديم النصائح لهم لرفع مستواهم الفني، مشيدة بالتطبيق والأداء والأعمال الفنية التي تنم عن مواهب حقيقية.

وامتازت الأعمال الفنية للأطفال، بتطبيق مناهج الأكاديمية التي استهدفت رفع معدلات الانتباه والإدراك، واستخدام الألوان وتطبيقاتها في تنشيط الذاكرة ورفع معدلات التركيز.

وتنوعت الأعمال الفنية بين المشاهد المستوحاة من الطبيعة، أو طموحات الأطفال التي تجسدت على هيئة ألوان وخطوط كونت لوحات فنية مميزة.