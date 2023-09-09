بايدن ومودي يلتقيان وسط انتقادات لتقييد التغطية الصحفية للاجتماع

بعد أن وصلت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الهندية نيودلهي يوم الجمعة، قبل الانطلاقة الرسمية لاجتماع مجموعة العشرين، التقى بايدن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمقر إقامته.

وقبل الاجتماع، انتقدت الصحافة الأمريكية بشكل كبير، الاجتماع مع مودي بسبب القيود الشديدة التي مورست على وسائل الإعلام في تغطيتها للحدث.

وفي محاولة لتهدئة الصحفيين، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: «هذا الاجتماع سيجرى بمقر رئيس الوزراء. ولذلك فإن هذا أمر غير معتاد في هذا الصدد .. هذه ليست زيارتك الثنائية المعتادة للهند باجتماعات تعقد في مكتب رئيس الوزراء ووجود برنامج كامل».

وفي يونيو الماضي، استقبل بايدن مودي كضيف دولة بالبيت الأبيض. وعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا مشتركا، وكان الأمر غير معتاد للغاية بالنسبة لمودي، الذي نادرا ما يتلقى أسئلة من الصحفيين.

وتتطلع الحكومة الأمريكية، إلى تعزيز الروابط الأمريكية الهندية لمواجهة المخاوف المتنامية بشأن تأكيد الصين على نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادي.