اتحاد الجمعيات الأهلية: التحالف الوطني دعم 30 مليونا من الأسر الأكثر احتياجا بـ 12 مليار جنيه

قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، إن قيمة المساعدات التي قدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي على مدار عام، بلغت أكثر من 12 مليار جنيه لنحو 30 مليون مستفيد من الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف في تصريحات لقناة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، أن التحالف قدم مساعدات غذائية لحوالي 25 مليون مواطن من الأسر الأكثر احتياجا، بالإضافة خدمات علاجية إلى 5 ملايين، فضلا عن توفير 40 ألف فرصة عمل من خلال دعم المشروعات الصغير ومتناهية الصغر بمختلف المحافظات.

وأكد أن التحالف استطاع أن يثبت كفاءته ويحقق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة وجيزة منذ تأسيسية في 16 مارس من العام الماضي، لافتا إلى تقديم التحالف الدعم لصغار الفلاحين من خلال مبادرة ازرع بزراعة 150 ألف فدان قمح، فضلا عن مساعدة ذوي الإعاقة وفك كرب الكثير من الغارمات.

وأشار إلى أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ١٧١ لسنة ٢٠٢٣، كان محل انتظار جميع العاملين بمؤسسات المجتمع، موضحا أن تقنين وضع التحالف يمنح المؤسسات الصلاحية لإقامة المشروعات القومية والخدمية وتفعيل آلية توقيع بروتوكولات التعاون مع الحكومة والوزارات المختلفة؛ بهدف تعزيز الدور التنموي.

ولفت إلى أن القانون يمكن التحالف من إنشاء فروع داخل المحافظات، كما يكفل حق الكيانات المنتمية إليه في حرية الانسحاب أو الانضمام.

وأوضح أن قوة التحالف تتمثل في قاعدة البيانات الموحدة، والتنسيق بين الجمعيات بشأن الأنشطة المشتركة من خلال العمل تحت مظلة واحدة.

ونوه بأن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل مجلس أمناء التحالف المكون من 21 عضوا و 4 أعضاء معينين من رئيس الجمهورية.