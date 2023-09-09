أعلنت الخارجية الألمانية في برلين، اليوم السبت، أنه لا توجد في الوقت الراهن شواهد تفيد بوجود مواطنين ألمان بين ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في وقت سابق.

في الوقت نفسه، قالت الوزارة إن الوضع في بعض أجزاء من منطقة الزلزال في الدولة الواقعة شمال أفريقيا لا يزال غير واضح بشكل كبير.

وذكرت الوزارة أنها تجري اتصالات مع السلطات المحلية ومنظمي الرحلات السياحية وتتابع الوضع عن كثب.

كانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت قبل وقت قليل عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد ليلة الجمعة/السبت الماضية إلى 1037 شخصا، بحسب ما أورده التليفزيون الرسمى.

وقال مسئول بالوزارة في تحديث متلفز، إن حوالي 1204 أشخاص أصيبوا، من بينهم 721 أصيبوا بجروح خطيرة بسبب الزلزال الذي هز عدة مناطق في البلاد.