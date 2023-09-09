 زلزال المغرب.. برلين: لا مؤشرات على وجود ألمان بين الضحايا - بوابة الشروق
السبت 9 سبتمبر 2023 8:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

زلزال المغرب.. برلين: لا مؤشرات على وجود ألمان بين الضحايا

د ب أ
نشر في: السبت 9 سبتمبر 2023 - 8:34 م | آخر تحديث: السبت 9 سبتمبر 2023 - 8:34 م

أعلنت الخارجية الألمانية في برلين، اليوم السبت، أنه لا توجد في الوقت الراهن شواهد تفيد بوجود مواطنين ألمان بين ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في وقت سابق.

في الوقت نفسه، قالت الوزارة إن الوضع في بعض أجزاء من منطقة الزلزال في الدولة الواقعة شمال أفريقيا لا يزال غير واضح بشكل كبير.

وذكرت الوزارة أنها تجري اتصالات مع السلطات المحلية ومنظمي الرحلات السياحية وتتابع الوضع عن كثب.

كانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت قبل وقت قليل عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد ليلة الجمعة/السبت الماضية إلى 1037 شخصا، بحسب ما أورده التليفزيون الرسمى.

وقال مسئول بالوزارة في تحديث متلفز، إن حوالي 1204 أشخاص أصيبوا، من بينهم 721 أصيبوا بجروح خطيرة بسبب الزلزال الذي هز عدة مناطق في البلاد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك