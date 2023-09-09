المنيا: مجمعات زراعية ووحدات بيطرية ضمن حياة كريمة تدخل الخدمة قريبا بالقرى

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التهنئة إلى أبناء المحافظة وفلاحيها من بناة الوطن؛ مناسبة عيد الفلاح الحادي والسبعين.

وأكد دعم ومساندة الدولة للفلاح المصري وسعي جميع الأجهزة التنفيذية؛ للانتهاء من مشروعات "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والوصول بالخدمات إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، من خلال تكثيف الجهود والمتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ المشروعات والتواجد على أرض الواقع لإزالة المعوقات.

وأشار إلى أنه يتابع يوميا نسب التنفيذ بتلك المشروعات، وعقد اجتماع دوري لاكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يجري الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، تابع الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، الأعمال الإنشائية للوحدات البيطرية داخل المجمعات الزراعية بقريتى عطف حيدر وصفانية بمركز العدوة ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، حيث يجري التسليم الإداري للوحدات البيطرية بالتنسيق مع الإدارة الهندسية؛ تمهيدا لدخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.