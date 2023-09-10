السجن 25 عاما لـ3 أشقاء مجتمعين لاتهامهم بقتل شخص في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، اليوم السبت، كل من: "ز.ح.أ"، وشقيقه "ح.ح.ا"، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 أعوام، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وشقيقهم الثالث "ف.ح.أ" بالسجن 10 أعوام؛ لاستعراضهم القوة والعنف، وقتل "أ.إ.م"، وذلك في القضية المقيدة برقم 15903 لسنة 2022 أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية؛ بنشوب مشاجرة، واستعراض القوة والعنف، حال حملهم الأسلحة البيضاء والحجارة، مما أدى إلى مصرع شخص في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه على أثر بلاغ يفيد بنشوب مشاجرة في منطقة مساكن الكيلو 26 الساحلي، ويحمل أطرافها الأسلحة البيضاء ويتراشقون بالحجارة والزجاج بين المتهمين أشقاء، وتبادلوا التعدى على بعضهم البعض، بقصد استعراض القوة، وفرض سطوتهم، وترتب على ذلك طعن المجنى عليه، مما أدى إلى مصرعه.

وبتقنين الإجراءات وضبط المتهمين، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبمواجهتهم أقروا بالحادث، فيما تبين من تقرير مصلحة الطب الشرعي "الصفة التشريحية" للمجني عليه، تعرضه لعدة إصابات قطعية، يجوز حدوثها من مثل السكين، أدت لمصرعه.

وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين إحتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: خالد عبد السلام خلف، ووائل عزيز حسن مهنا، والدكتور إيهاب السعدني.