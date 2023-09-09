حبس طالب متهم بالتعدي على زميله في قرية محلة أبو علي بالمحلة



قررت نيابة مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، اليوم السبت، حبس طالب متهم بالتعدي على زميله بقرية محلة أبو علي، بدائرة مركز المحلة وتمزيق وجهه بقطعة زجاج، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه بأكثر من 30 غرزة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارًا بورود بلاغ من أحد المستشفيات، باستقبال طالب مقيم بقرية محلة أبو علي بدائرة مركز المحلة، مصاب بجرح قطعي في الوجه، انتقلت مباحث مركز المحلة برئاسة الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة إلى مكان البلاغ.

وتبين من التحريات، أن المجني عليه يدعى "طارق.م.ف.ع"، طالب ثانوي، وبسؤاله اتهم صديقه بالتعدي عليه بالضرب باستخدام قطعة زجاج، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه، استلزم خياطة أكثر من 30 غرزة.

وبتقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، ويدعى "يحيى.ا، طالب"، واقتياده إلى ديوان المركز.

واعترف بالواقعة لخلاف مع المجني عليه بسب المزاح.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.