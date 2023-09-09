افتتحت الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ، أمينة أمانة المرأة المركزية بحزب حماة الوطن، مركز الأمل رقم 22 بمركز الضبعة بمطروح لتمكين المرأة، في إطار مبادرة طاقات الوطن المنتجة التي أطلقها حزب حماة الوطن من عزبة الهجانة بمحافظة القاهرة.

وقال عيسي أبو تمر أمين حزب حماة الوطن بمطروح، في تصريحات صفحية، إن افتتاح مركز الأمل 22 بمدينة الضبعة مع مركز الأمل 13 الحالي بمدينة مرسى مطروح ، يأتي ضمن مبادرة طاقات الوطن المنتجة الذي تم إطلاقها في شهر سبتمبر من العام الماضى والتى تزامنت مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم منطقة الهجانة والتى تم تسميتها بمدينة الأمل.

وأضاف أن افتتاح مركز الأمل 22 يهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة ومستدامة ، وتفعيل وتمكين دور المرأة بالمساهمة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين الظروف المعيشية لهن ولأسرهم وتحسين فرص حصول المرأة المطروحية على التمويل وإكتساب المهارات وريادة الأعمال.