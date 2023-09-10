وكيل صحة دمياط: خطة لرفع كفاءة أفراد التمريض على مستوى المحافظة

شارك اليوم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، في الحفل الذى أقامته نقابة التمريض احتفالا باليوم العالمي للتمريض، وذلك في حضور الدكتورة كوثر محمود نقيب عام نقابة التمريض المصري، ولفيف من نواب مجلسي النواب والشورى، والقيادات التنفيذية بالمحافظة ومديري الإدارات الصحية.

وألقى وكيل الوزارة كلمة خلال الاحتفال، أكد فيها الدور العظيم الذي يقدمه أفراد التمريض في جميع المؤسسات الطبية، بالإضافة إلى دورهم العظيم في مواجهة الجوائح والأزمات التي تمر بها البلاد.

وأهدت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، الدكتور السيد عبد الجواد درع التمريض، وذلك تقديرا لدوره الداعم لأفراد التمريض بالمحافظة، بالإضافة إلى تكريم عدد من أفراد التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وأثناء الاحتفال، أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، عن خطة مديرية الصحة لرفع كفاءة أفراد التمريض على مستوى المحافظة.