الجيش اللبناني: نتخذ التدابير المناسبة لوقف اشتباكات مخيم عين الحلوة

دعت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، جميع الأطراف المعنية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان إلى وقف إطلاق النار حفاظًا على مصلحة أبنائهم وقضيتهم ، معلنة العمل على اتخاذ التدابير المناسبة والاتصالات اللازمة لوقف الاشتباكات في المخيم.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي اليوم، إنه " على إثر تجدد الاشتباكات المسلحة داخل مخيم عين الحلوة ــــ صيدا، أنها تعمل على اتخاذ التدابير المناسبة والقيام بالاتصالات اللازمة لوقف هذه الاشتباكات التي تُعرّض حياة المواطنين الأبرياء للخطر".

وأعلنت قيادة الجيش أنها " تدعو جميع الأطراف المعنيين في المخيم إلى وقف إطلاق النار حفاظًا على مصلحة أبنائهم وقضيتهم، وصونًا لأرواح السكان في المناطق المجاورة".

ودعت قيادة الجيش " جميع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر في المناطق المحيطة بالمخيم وعدم الاقتراب من أماكن الاشتباكات، والتقيّد بالإجراءات التي تتخذها الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة حفاظًا على سلامتهم".

وقتل شخصان وأصيب 11 آخرون في الاشتباكات التي تجددت اليوم، واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأسلحة القنص، وسجّل سقوط عدد من القذائف والرصاص الطائش في المناطق المحيطة بالمخيم.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية سقوط جريح بعد إصابة سيارة بشظايا صاروخية عند الطرف الجنوبي الغربي لمدينة صيدا، وسجل "مقتل شادي عيسى في حي حطين (في مخيم عين الحلوة) وجرح سبعة آخرين".

وأشارت إلى أن " الرصاص الطائش طال حسبة صيدا غرب المخيم، حيث أصيب عامل مصري برصاصة في رجله عملت سيارة اسعاف على نقله الى المستشفى للمعالجة".

ولفتت الوكالة إلى إصابة شخصين ومقتل آخر برصاصة طائشة بالقرب من المسلخ في منطقة الغازية (في ضاحية مدينة صيدا الجنوبية).

وأخمدت فرق الدفاع المدني حريقا شب بمنزل في بلدة سيروب المطلة على مخيم عين الحلوة، بعدما أصيب بقذيفة صاروخية جراء الاشتباكات، دون أن يصاب ساكنيه بأذى.

وشدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في اتصال مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم ، على أولوية وقف الأعمال العسكرية في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، معتبراً أن ما يحصل لا يخدم على الإطلاق القضية الفلسطينية.

وأجرى ميقاتي " اتصالاً بالرئيس الفلسطيني وتشاور معه في التطورات الحاصلة في مخيم عين الحلوة"، بحسب بيان صادر عن مكتب ميقاتي.

وشدد رئيس الحكومة "في خلال الاتصال على أولوية وقف الأعمال العسكرية والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة".

وقال ميقاتي: "إن ما يحصل لا يخدم على الإطلاق القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة الى الدولة اللبنانية بشكل عام وخاصة إلى مدينة صيدا التي تحتضن الأخوة الفلسطينيين، والمطلوب في المقابل أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وأنظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها".

وتجددت الاشتباكات اليوم، بعد هدوءً ساد صباحاً مخيم عين الحلوة، بعد خرق قرار وقف إطلاق النار الذي اتخذ مساء أمس الجمعة، وأكدت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى الوطنية والإسلامية" في منطقة صيدا الالتزام في تثبيته، واقتصرت الخروقات الليلية على الرشقات النارية وإلقاء القنابل.

وكانت الاشتباكات اندلعت مساء أول أمس الخميس في المخيم. وشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في نهاية يوليو الماضي اشتباكات بين عناصر من "حركة فتح " وعناصر من مجموعات إسلامية، استمرت عدة أيام، وأسفرت عن مقتل 11 شخصاً وسقوط أكثر من 60 جريحاً، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم.

وأعلنت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في 22 أغسطس الماضي، الاتفاق على آليات متابعة تبدأ بتسليم المشتبه بهم بحوادث الاغتيال التي فجرت معارك مخيم عين الحلوة يوم 30 يوليو الماضي، ولكن لم يتم الالتزام بالاتفاق.