رئيس مجلس السيادة السوداني: يجب تصنيف الدعم السريع كجماعة إرهابية

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أنه وجه باستيعاب "كل من أراد العودة للخدمة العسكرية والمشاركة وبناء الوطن".



وقال البرهان، في كلمة له بولاية النيل الأزرق، نشرتها القوات المسلحة السودانية عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إن "الجميع شاهد على جرائم مليشيا الدعم السريع المحلولة واستعانتهم بمرتزقة من جنسيات متعددة، ووجب الآن تصنيفها كجماعة إرهابية".



وأضاف أن "كلا من أراد العودة للخدمة العسكرية والمشاركة في معركة الكرامة وبناء الوطن مرحبا به"، مؤكدا أن "الوطن عانى كثيرا من الصراعات وآن الآوان للبناء والتعمير والاستفادة من خيراته".