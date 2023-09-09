زيلينسكي: أوكرانيا تعد قطاع الطاقة للحرب في الشتاء المقبل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تستعد بالفعل للشتاء الثاني في الحرب.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور اليومي اليوم السبت: "يتعين على الجميع في القطاع العام وفي السلطات المحلية أن يفعلوا كل ما بوسعهم، حتى المستحيل، عندما يتطلب الأمر، لمساعدة أوكرانيا على تحمل الشتاء والحفاظ على فاعلية العمل الكاملة".

وأضاف أن: "هناك مهام واضحة تقع على عاتق الدفاع الجوي، وإعداد قطاع الطاقة، والنظام الاجتماعي، وحزم المساعدة الملائمة من الشركاء.. جميع المسئولين والقادة"، مشيرا إلى أن المكتب الرئاسي والحكومة سيتلقيان التحديثات اليومية للتقدم.

وتحاول أوكرانيا صد روسيا منذ فبراير 2022. وأحدثت روسيا دمارا كبيرا في البنية التحتية الأوكرانية للطاقة في الشتاء الماضي عن طريق الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أجبر العديد من السكان في الدولة المحاصرة على استخدام الطاقة بصورة متقطعة.

إلا أن وزارة الطاقة الأوكرانية أشارت إلى أنه تم عمل إصلاحات مكثفة على مدار الشهور القليلة الماضية.