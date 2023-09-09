فايننشال تايمز: إعلان مجموعة العشرين بمثابة ضربة للغرب

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن إعلان قمة مجموعة العشرين في الهند كان بمثابة ضربة للدول الغربية، بسبب عدم وجود إجماع عالمي على دعم أوكرانيا.

وقالت الصحيفة: "البيان، الذي تم التوصل إليه على مدى أسابيع من المفاوضات بين الدبلوماسيين، كان بمثابة ضربة للدول الغربية، التي أمضت العام الماضي في محاولة إقناع الدول النامية بإدانة موسكو ودعم أوكرانيا".

وأشارت إلى أن صيغة مجموعة العشرين بشأن أوكرانيا تدل على الافتقار إلى الإجماع العالمي لدعم كييف، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأضافت صحيفة "فايننشال تايمز": "إعلان قمة نيودلهي تتحدث فقط عن الحرب في أوكرانيا، وهي الصيغة التي رفضها في السابق مؤيدو كييف، مثل الولايات المتحدة وحلفاء الناتو، لأنها تعني ضمناً أن كلا الجانبين متورط على قدم المساواة".

وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022. وتعقد قمة قيادة المجموعة في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر. ودعي لحضورها قادة دول مجموعة العشرين وتسع دول أخرى - بنجلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات العربية المتحدة وعمان وسنغافورة.

وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن الوفد الروسي في القمة سيرأسه وزير الخارجية سيرجي لافروف، وسيرأس الوفد الصيني رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانج.

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