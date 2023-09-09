شولتس يتجنب مصافحة لافروف أو الحديث إليه خلال قمة العشرين في نيودلهي

شولتس يتجنب مصافحة لافروف خلال قمة العشرين في نيودلهي



تجنب المستشار الألماني أولاف شولتس، مصافحة وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، أو الحديث إليه حتى وقت مبكر من مساء اليوم السبت (بتوقيت الهند) في أول أيام فعاليات قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان صافح أو تحدث إلى لافروف الذي ينوب عن الرئيس فلاديمير بوتين في تمثيل روسيا، أجاب شولتس بقوله: "لا".

وتعليقا على كلمة لافروف في أول جلسة عمل للقمة، اكتفى شولتس بالقول: "كانت الحكايات المعتادة. أعتقد أنه لم يكن هناك أحد في القاعة يصدق هذا".

وشارك لافروف نائبا عن بوتين أيضا في تمثيل روسيا في قمة مجموعة العشرين في نسخة العام الماضي بجزيرة بالي الإندونيسية، لكنه غادر القمة بشكل مبكر، غير أنه لم تتضح بوادر لهذه المغادرة المبكرة في قمة نيودلهي حتى مساء اليوم.