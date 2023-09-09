عون: الجيش اللبناني يبذل قصارى جهده لمنع عمليات التهريب والنزوح غير الشرعي على الحدود الشرقية

أعلن قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، أن عناصر الجيش يبذلون قصارى جهودهم لمنع عمليات التهريب والنزوح غير الشرعي على طول الحدود الشرقية.

ودعا عون "إلى الوقوف خلف الجيش لأنه صمّام الأمان للبنان وسيبقى كذلك".

كلام العماد عون، جاء خلال رعايته في منطقة رأس بعلبك شرق لبنان، اليوم الجمعة، حفل إعلان جرود عرسال ورأس بعلبك شرق لبنان خالية من مخلفات الحروب، بحضور سفراء أجانب.

وقال العماد عون في كلمة له بالمناسبة: "انتشارنا هنا على طول الحدود تتخلله صعوبات كثيرة سواء طبيعة المنطقة الجغرافية أو نقص العديد، لكنّ عسكريينا يبذلون قصارى جهودهم لحمايتها ومنع عمليات التهريب والنزوح غير الشرعي".

وأعلن أن العسكريين "يتعرّضون لشتّى أنواع الشائعات والاتهامات بالتقصير فيما الحقيقة تثبتها الوقائع اليومية بالجهود الجبّارة التي تقوم بها الوحدات المنتشرة على الأرض".

واعتبر عون أن "التزام الجيش تجاه الأهالي في عرسال ورأس بعلبك والقاع يترجَم بتسليمهم أراضيهم خالية من مخلفات الحروب، بعدما حررها الجيش من التنظيمات الإرهابية في معركة فجر الجرود"، مؤكدًا استمرار المؤسسة العسكرية في تنظيف بقية الأراضي اللبنانية.

وأشار إلى أن "وقوف الدول الصديقة إلى جانبنا، وكذلك المنظّمات غير الحكومية بمختلف إمكاناتها، ساعدنا بشكل ملحوظ في إنجاز المهمّة".

وجدّد قائد الجيش "الشكر للدول الصديقة، وبخاصة الولايات المتحدة عبر برنامج 1226".

من جهتهم شدد سفراء الولايات المتحدة واليابان وهولندا "على استمرار سلطات بلادهم في الوقوف إلى جانب لبنان خلال المرحلة الراهنة الحافلة بالصعوبات، ودعم الجيش اللبناني ولا سيما في مجال تحرير الأراضي الملوثة بالألغام ومخلفات الحروب ومساعدة ضحايا الألغام على التعافي من إصاباتهم".

ونوه السفراء "بتضحيات المؤسسة العسكرية لحماية أرواح اللبنانيين من خطر الألغام والسماح لهم باستثمار أراضيهم".

وحضر الحفل أيضا ممثلون عن الدول المانحة والمنظمات الدولية والوطنية العاملة في مجال نزع الألغام وعدد من الضباط والملحقين العسكريين وفاعليات المنطقة".