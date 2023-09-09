افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، اليوم السبت، جالسا خلف لافتة مكتوب عليها "بهارات"، الأمر الذي يعزز التكهنات بأنه سيتم تغيير اسم الهند رسمياً إلى بهارات.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن بعض أعضاء حزب مودي، "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، يدعون إلى تغيير اسم الهند إلى "بهارات". وينشق كلا الاسمين من دستور الهند، الذي يشير إلى "الهند، التي هي بهارات"، لكن حتى الآن استخدم الاسم الهندي "بهارات" في الغالب في المراسلات باللغة الهندية.

ومع ذلك، انتشرت التوقعات بتغيير رسمي للاسم هذا الأسبوع بعد دعوة المشاركين في قمة العشرين إلى عشاء، مساء السبت، باسم "رئيس بهارات"، دروبادي مورمو. ودعا حزب مودي إلى جلسة خاصة للبرلمان في 18 سبتمبر الجاري، لكن لم تعلن بعد عن جدول أعمالها.

* أصول مقدسة

يشير مودي نفسه عادة إلى الهند باسم "بهارات"، وهي كلمة تعود إلى الكتب المقدسة الهندوسية القديمة المكتوبة باللغة السنسكريتية، وأحد الاسمين الرسميين للبلاد بموجب دستورها.

ومنذ توليه الحكم، يسعى إلى إزالة رموز الحكم البريطاني الباقية من المشهد الحضري والمؤسسات السياسية وكتب التاريخ في الهند، لكن خطوته قد تكون الإجراء الأكبر من نوعه حتى الآن.

وكان أعضاء حزبه القومي الهندوسي الحاكم قد سعوا في السابق إلى شن حملة ضد استخدام الاسم المعروف للبلاد، وهو "الهند"، الذي ترجع جذوره إلى العصور القديمة الغربية، وتم فرضه خلال الغزو البريطاني.

وكتب شاشي ثارور من حزب المؤتمر المعارض على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، "آمل ألا تكون الحكومة حمقاء إلى حد الاستغناء تمامًا عن الهند"، بحسب موقع "يورو نيوز".

وأضاف: "يجب أن نستمر في استخدام الكلمتين بدلا من التخلي عن مطالبتنا باسم تفوح منه رائحة التاريخ، وهو الاسم المعترف به في جميع أنحاء العالم".

من جهته، رحب لاعب الكريكت السابق فيريندر سيهواج باحتمال تغيير الاسم، داعيا مجلس الكريكت الهندي إلى البدء في استخدام كلمة "بهارات" على الزي الرسمي للفريق.

وكتب على موقع "إكس": "الهند اسم أطلقه البريطانيون (و) لقد طال انتظارنا لاستعادة اسمنا الأصلي (بهارات)".

* ظلال الاستعمار

على مدار عقود، سعت الحكومات الهندية بمختلف توجهاتها إلى التخص من آثار العصر الاستعماري البريطاني من خلال إعادة تسمية الطرق، وحتى مدن بأكملها.

وجُدد المجمع البرلماني في نيودلهي، الذي صممه البريطانيون، في البداية ليحل مكان البنى الاستعمارية.

والشهر الماضي، كشفت الحكومة الهندية عن نيتها تعديل قوانين تعود إلى الحقبة الاستعمار البريطاني.

من جانبه، قال وزير الداخلية الهندي أميت شاه، أمام البرلمان، إن التغييرات العديدة تتعلق بالمراجع التي أصبحت قديمة الآن وتعود إلى النظام الملكي البريطاني وأُخرى تتضمن "إشارات لعبوديتنا".