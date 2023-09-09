استقبل الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، الدكتور حمدي جامع، رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة، والمهندس مصطفى عبدالرحيم، بالإدارة المركزية للتشجير، وذلك بحضور المهندس سامي العقبي، وكيل مديرية الزراعة؛ لمعاينة الغابة الشجرية بمدينة الطور على أرض الواقع بعد تعرضها لحريق هائل خلال الأيام الماضية، ووضع خطة لتطويرها بالكامل.



كما تم مناقشة سبل الاستفادة والتعاون بين مديرية الزراعة بجنوب سيناء، والإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة، ومناقشة الوضع الحالي للغاية الشجرية بعد معاينها، ووضع ورؤية لتطويرها؛ تفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، إن الغابة الشجرية تخضع بشكل مباشر للإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة، لذا تم اقتراح بتشكيل لجنة من المديرية للإشراف على الغابات الشجرية بشكل دوري، وإيفاد الإدارة المركزية بكل ما هو جديد أول بأول، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الغابات بشكل يحقق عائد اقتصادي كبير.



وأكد وكيل وزارة الزراعة، في تصريح اليوم، أن الحريق الذي نشب في الغابة الشجرية بمدينة طور سيناء لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، لكون الغابة كانت تحت إدارة إحدى الشركات التي قطعت كل الأشجار التي كانت بها ونقل أخشابها، ونشب الحريق في بقايا هذه الأشجار من الهيش، وبعض فروع الأشجار، والتي جرى رفعها للاستفادة منها في صناعة الفحم.



وأوضح أن الخطة الخاصة بتطوير الغابة الشجرية بطور سيناء، تتضمن إعادة تقسيم الغابة إلى قطاعات كل قطاع يضم 5 أفدنة، وإقامة شبكة ري حديثة بها تستخدم مياه المعالجة بمحطة الصرف الصحي المجاورة لها؛ لإعادة تشجيرها من جديد بالأشجار التي تصلح للدخول في الصناعات الخشبية.



وتلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق مروع في الغابة الشجرية بمدينة الطور، وجرى التنسيق مع الجهات المعنية لإخماد الحريق، وتمكنت قوات الدفاع المدني والحريق من إخماد الحريق بالكامل في الغابة بعد الدفع بـ14 سيارة إطفاء، بينهم 8 سيارات قوة تعزيزية من مدينة شرم الشيخ، لكون النيران كانت تنتقل بشكل سريع بسبب سرعة الرياح.



وانتقلت القيادات التنفيذية في مدينة طور سيناء إلى موقع البلاغ، لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، وتحديد الأسباب وحصر الخسائر الناجمة عنه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.