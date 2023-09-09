المنيا: تحرير 48 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية بمركزي ملوي وأبو قرقاص

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية؛ لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظا على حقوق المواطنين، وتحرير 48 مخالفة تموينية متنوعة بمركزي ملوي وأبوقرقاص.

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الوحدة المحلية لمجلس قروي تونا الجبل، تحت إشراف حسين عبدالله رئيس القرية، تمكنت من تحرير 22 محضرا متنوعا على الأسواق والمحال التجارية خلال حملة تفتيشية مكبرة، وبالتعاون مع تموين القرية شملت المحاضر: "عدم إعلان الأسعار - عدم وجود شهادة صحية – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ نقص وزن".

وأكد "السايس"، ضرورة تكثيف الجهود وتفعيل الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بنطاق قرى المركز والمدينة؛ للحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الاحتكار.

وأعلن تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، تنفيذ حملة تموينية تحت إشراف إدارة التموين، على المخابز البلدية لضبط المخالفات والتأكد من جودة الخبز المنتج.

وأسفرت الحملة عن تحرير 26 محضرا متنوعا شملت نقص وزن ومواصفات ونظافة وعدم صرف بون وعدم وجود سجل وعدم الإعلان عن الأسعار.

وشدد رئيس المركز، على ضرورة استمرار الحملات التموينية على المخابز؛ لضبط المخالفات التموينية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص.