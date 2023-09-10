رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات المصرية في حلوان

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والوفد الطلابي المشارك افتتاح فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر، والمنعقد بجامعة حلوان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ونخبة من رؤساء الجامعات المصرية.

وثمن "النعماني"، اهتمام الدولة ووزارة التعليم العالي بدعم الأنشطة الطلابية، وإطلاق العديد من الفعاليات لاستثمار طاقات الشباب، واكتشاف المواهب والإبداعات المختلفة التي يملكها الطلاب في مختلف الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية، باعتبارهم الأمل والكنز الحقيقي لمصر، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

ووجه رئيس جامعة سوهاج، الشكر لرئيس جامعة حلوان على حسن الاستقبال، مشيدًا بحجم التجهيزات التي تمت لإقامة فعاليات أسبوع شباب الجامعات، والذي يعزز التواصل والتفاعل الثقافي بين طلاب الجامعات المصرية.

من جانبه أضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن فعاليات أسبوع شباب الجامعات تقام تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. حلم وطن".

وأوضح أن فعاليات التنافس تشمل المجالات الرياضية والثقافية والعلمية والاجتماعية، والفنية، والجوالة، وتستمر حتى يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، بحضور أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة من 48 جامعة مصرية.

وأضاف أن وفد الجامعة المشارك يضم الدكتور محمد كمال خليل رئيس البعثة، وصبري إبراهيم مدير عام رعاية الشباب و159 فرداً منهم 111 طالبًا وطالبة، إلى جانب نخبة من المشرفين والمدربين بالجامعة.

وتضمن حفل الافتتاح العديد من الفقرات والعروض الفنية المتنوعة، واختتم الحفل النجم أحمد جمال بباقة من أجمل أغانيه وسط تفاعل الحضور وسعادتهم البالغة.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة حرص عقب انتهاء فعاليات الافتتاح أن يلتقي بأعضاء فوج الجامعة المشاركين في مختلف فعاليات الأسبوع، مشجعاً الفريق المشارك لتمثيل الجامعة بصورة مشرفة ودعمه الكامل لجميع متطلباتهم، متمنياً لهم التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف المنافسات بروح تنافسية شريفة.