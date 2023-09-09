الاتحاد المغربي يطلب تأجيل مباراة المنتخب أمام ليبيريا بتصفيات أمم إفريقيا

تقدمت الجامعة المغربية لكرة القدم، بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بتأجيل مباراة المنتخب الأول أمام ليبيريا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2024».

وغردت شبكة قنوات «beIN Sports» القطرية عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «X»:" الاتحاد المغربي لكرة القدم يتقدم بطلب تأجيل مباراة المنتخب الليلة أمام ليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا".

ويأتي طلب الاتحاد المغربي بتأجيل المباراة عقب وقوع زلزال مدمر شهدته المملكة المغربية مساء أمس الجمعة، وشهد العديد من الضحايا والمصابين جراء هذا الزلزال المدمر.

وارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية، التي وقعت في المملكة المغربية، وحُدد مركزها بجماعة إيغيل بإقليم الحوز، إلى 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة، وذلك حسب حصيلة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة السابعة صباحا، بحسب وكالة الأنباء المغربية.