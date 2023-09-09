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انتشرت مقطع فيديو، يظهر رجلا مغربيا يبكي بحرقة، وهو يبحث عن أطفاله وسط حطام المنزل في مدينة مراكش، في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

مشهد مؤلم لأب مغربي يبحث عن اولاده💔 تحت الانقاذ في #مراكش #زلزال_المغرب pic.twitter.com/fS5n3x8kbr — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) September 9, 2023

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، إلى 820 قتيلا و672 مصابا، في إحصائية غير نهائية.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

ووصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي هذا الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- بأنه الأعنف منذ قرن.