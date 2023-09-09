كامل الوزير: سعر تذكرة القطار الكهربائي في متناول الجميع

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن مدة التقاطر في محطات القطار الكهربائي تبلغ حاليا 15 دقيقة، مؤكدا أن سعر التذكرة في متناول الجميع.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حقائق وأسرار» الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة، أنه مع زيادة عدد القطارات سيتم تقليل مدة التقاطر إلى النصف.



وأشار إلى زيادة عدد القطارات في الفترات الذروة وهي الصباح والظهيرة مع التخفيف في الفترات الأخرى، مؤكدا أن القطار له جدوى اقتصادية ويمثل وسيلة نقل نظيفة وآمنة.



ولفت إلى أنّ تذكرة القطار الكهربائي في متناول الجميع، لافتا إلى أن سعر التذكرة للوصول للعاصمة الإدارية الجديدة تم تقييمها استنادا إلى بدل انتقال الممنوح للموظف.



واعتبر أنه إذا تم تحديد سعر التذكرة وفقا لقيمة التشغيل والسعر العالمي، فإنّ أحدا لن يُقبل على ارتياد القطار، الذي يعتبر في الأساس وسيلة مواصلات جماعية تستهدف خدمة جمهور الركاب بشكل عام.