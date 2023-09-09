حقق البنك العربى الأفريقى الدولى أرباحا بلغت 226.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2023، كما حقق صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بقيمة 46 مليون دولار ليصل صافى إيرادات النشاط إلى 284 مليون دولار.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك، عن تحقيق صافى أرباح بقيمة 106.1 مليون دولار فى النصف الأول من عام 2023.

واستمر البنك فى تعزيز أصوله ليبلغ إجمالى الأصول 13.6 مليار دولار بالنصف الأول من عام 2023، أما على صعيد الائتمان بلغ إجمالى القروض 4.9 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار قروض ممنوحة للمؤسسات متضمنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة و596.21 مليون دولار قروض ممنوحة للأفراد مما يعزز من دور البنك فى دعم ونمو الاقتصاد القومى.

على صعيد الودائع، بلغت إجمالى الودائع بالبنك 9.2 مليار دولار، لتصل نسبة توظيف القروض للودائع 53.4% فى النصف الأول من عام 2023.

ويستمر البنك فى تقديم حلول بنكية وتمويلية متعددة ومتنوعة لتلبية متطلبات العملاء من الأفراد والشركات.