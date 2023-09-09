أعلنت جائزة خيرى شلبى للعمل الروائى الأول، بالتزامن مع الذكرى الثانية عشرة لرحيل الكاتب الكبير، والذكرى الثانية لرحيل ابنته الفنانة إيمان خيرى شلبى، مؤسسة الجائزة فوز رواية «قرية المائة» للكاتبة رحاب لؤى بجائزة الدورة الرابعة. وتعتزم «دار الشروق» المشاركة فى الجائزة بنشر الرواية الفائزة، فى حين سيتم تسليم الجائزة وتوقيع عقد نشر الرواية فى حفل بمقر دار الشروق بمدينة نصر، يوم الخميس المقبل.

وقد ضمت لجنة تحكيم الجائزة هذا العام كلا من الشاعر والكاتب أحمد الشهاوى، والناقدة الدكتورة شيرين أبو النجا أستاذة الأدب الإنجليزى والمقارن بجامعة القاهرة، والكاتب والمترجم محمد عبدالنبى.

وقالت لجنة التحكيم فى حيثيات قرارها بفوز «قرية المائة» بالجائزة هذا العام: «النص شائق وقادر على الغوص فى عوالم الريف من زاوية جذابة تغزل الرمزى مع الميتافيزيقى مع الموروثات الجمعية الراسخة، وهو نص محكم ومكتوب بحرفية عالية، ومعرفة بحال الريف خصوصا، والمجتمع المصرى بشكل عام. إنها رواية أقرب ما تكون للاكتمال، فثمة عالم سحرى فى قرية متخيلة، ولعب مع هيمنة الخرافات وسلطانها الدنيوى على عقول وأفئدة الناس.

والكاتبة حكاءة ماهرة ولديها قدرة جيدة على رسم المشاهد والشخصيات».

وكانت القائمة القصيرة للجائزة قد ضمت خمس روايات هى: «أربع ساعات وجسد»، للكاتبة إيمان أبو غزالة، «أفْتونى فى مآلى»، للكاتب أحمد وفدى الديب، «تقاطعات»، للكاتب خالد عصام، «قرية المائة»، للكاتبة رحاب لؤى، و«مونروفيا»، للكاتب أحمد فريد مرسى.

ولأن الجائزة تقدم لعمل واحد فقط ومع وجود أعمال أخرى متميزة ضمن القائمة القصيرة أوصت لجنة التحكيم بنشر رواية «تقاطعات» للكاتب خالد عصام. حيث أشادت اللجنة بالرواية كعمل أول، موضحة فى بيانها: «إذ ثمة سرد جذاب وحركة خارجية وداخلية، وثمة ما هو حقيقى أيضا، لا شىء مفتعل أو مصطنع، والكتابة من لحم الحياة وسخونة الواقع. وبها مشاهد رائقة وساحرة، وهى مبشرة بكاتب جيد. كما أنه نص يكشف عن تطورات سياسية واجتماعية كثيرة من دون الإشارة إليها بشكل مباشر، بل من خلال تطور الشخصية/الشخصيات»، جائزة خيرى شلبى للعمل الروائى الأول انطلقت عام 2020 تخليدا لذكرى الكاتب الكبير خيرى شلبى (1938 ــ 2011)، وأعلنت عنها الفنانة الراحلة إيمان خيرى شلبى (1978 ــ 2021)، موضحة أنها تستهدف تقديم الوجوه الإبداعية الجديدة فى عالم الرواية ومساعدة الكتاب الذين لم تتح لهم فرصة النشر من قبل.