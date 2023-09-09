قال الموسيقار باسم درويش، إن الفن يعد الوسيلة الأكثر جذبا لتجميع الشعوب والحضارات والثقافات، مثنيا على دور المايسترو نادر عباسي وهشام نزيه في تقريب اللون الكلاسيكي وجذب المجتمع مؤخرا صوب الاهتمام بالمقطوعات الأوبرالية، لا سيما بعد أناشيد وترانيم موكب حفل افتتاح طريق الكباش.



وأعرب خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «Spot Light» عبر شاشة قناة «صدى البلد» مساء الجمعة، عن قلقه إزاء استخدام تجارب الذكاء الاصطناعي في الموسيقى والغناء بالمجتمعات العربية، واصفا إياها بالقنبلة الموقوتة، معقبا: «أنا مهندس IT وكل حاجة ممكنة ومتاحة وبلا حدود، لكن على صعيد الموسيقى أنا مش قلقان؛ لأن الموسيقى روح».



وتابع: «أنا لما أحب أشاهد الإيقاع ماشي إزاء في الشارع؛ بركب توكتوك وأعرف الناس بتسمع إيه»، موضحا أن انتشار أغاني المهرجانات الشعبية؛ انعكاس لتوجه الجمهور نحن لون معين وليس خطيئة كبرى كما يصنفها البعض.



وأضاف أن مشروعه الموسيقى تحول إلى مجرد هواية، مشيرا إلى تركيزه مؤخرا على العمل بإحدى شركات الطيران بألمانيا كمدير للمبيعات، معقبا: «أنا تعبت كثير السنوات الماضية خاصة وقت جائحة كورونا حسيت أن صعب الواحد يكون عنده مشروع موسيقي ويقدر يعيش».



ولفت إلى تقديم وإقامة بعض الحفلات الأوبرالية في ألمانيا إلى جانب العمل، معقبا: «الحفلة بالنسبة لي رسالة وقصة، في حفلاتي بألمانيا بعرف الجمهور باسم المقطوعة وأقول اسمها على سبيل المثال (رقصة النيل) وأعرفهم أهمية النيل، أو مقطوعة (شمس) وأوضح علاقتها بأخناتون بحيث أربط القصة بالمقطوعات».



وأضاف أن الوجبة المفضلة لأعضاء فرقته الألمانية أثناء زيارة مصر لإحياء الحفلات: (الفول- الكشري - الطعمية)، مشيرا إلى أن الفنان محمد منير يعد أفضل مطرب تعاون معه طيلة مشواره الفني، موضحا أهم ما يميزه هو اهتمامه بتقديم رسالة ومشروع غنائي.