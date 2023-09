أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزالزال الذي ضرب البلاد مساء أمس الجمعة، إلى 632 وفاة و329 جريحا.

وجاء في بيان الوزارة، أن الضحايا سجلوا في مناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، في حصيلة حتى الثانية من صباح السبت بالتوقيت المحلي.

وأشار البيان، إلى أن الإصابات متفاوتة الخطورة، ونقل الجرحى إلى المستشفيات؛ لتلقي الإسعافات اللازمة.

- صور توثق حجم الكارثة

شعر سكان المملكة بالهزة الأرضية التي استمرت حوالي دقيقتين، ووثق نشطاء مغاربة على منصة "إكس" لحظات الرعب التي عاشها المغاربة في الأحياء السكنية والأماكن العامة.

وانتشرت صورة لمواطن يقف شبه عاري أسفل محل سكنة بعدما فاجأه الزلزال وهرع إلى الشارع.

وبرزت صورة، أشد قسوة لمرضى أحد المستشفيات في مراكش التي اضطر العاملين فيها لنقل متلقي الرعاية في الشارع على أسرتهم الطبية؛ خوفا من الهزات الارتدادية.

وخلف الزلزال سقوط بعض الأبنية في بعض الأحياء السكنية ومصابين، ووثق مواطنون حالة إصابة ممدة فوق ركام أحد المبنى وافتراش المواطنين للشوارع.

وانهارت بعض المباني السكنية في مشهد مروع، فيما تحدث شهود عيان عن انهيار بعض المباني بالمناطق العتيقة في المدن، وتصدعت بنايات أخرى.

- تحذيرات من هزات ارتدادية قادمة

حذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، من احتمال حدوث هزات ارتدادية في الساعات أو الأيام المقبلة.

وقال المركز، على منصة "إكس" "تويتر" سابقا: "قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة".

