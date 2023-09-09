كرواتيا تكتسح لاتفيا بخماسية في تصفيات أمم أوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اكتسح المنتخب الكرواتي نظيره اللاتفي 5 / صفر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بتصفيات كأس أمم أوروبا، المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.

وتقدم المنتخب الكرواتي عن طريق برونو بيتكوفيتش في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف لوكا إيفانوشيتس الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وقبل دقيقة من نهاية الشوط الأول، سجل بيتكوفيتش هدفه الشخصي الثاني، والثالث لبلاده، فيما تكفل أندريه كراماريتش وماريو بازاليتش بإضافة الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 68 و78.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب لاتفيا الترتيب بدون رصيد من النقاط.

من جانبه، تعادل المنتخب التركي بصعوبة على أرضه وبين جماهيره، مع ضيفه الأرميني 1/1.

وسجل أرتاك داشيان هدف التقدم لأرمينيا في الدقيقة 49، قبل أن يسجل بيرتوج يلدريم هدف التعادل للمنتخب التركي في الدقيقة 88.

ورفع منتخب أرمينيا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، فيما يتصدر المنتخب التركي ترتيب المجموعة برصيد عشر نقاط.