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انتشرت لقطات مصورة، وُصفت بـ«المؤثرة»، تُظهر أشخاصا مغاربة تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وشوهد في المقطع، عدد من ضحايا زلزال المغرب المدمر وهم تحت الأنقاض، فيما كان مُصوّر الفيديو يتحدث بتأثر شديد جراء هول الفاجعة.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، حيث نقل التلفزيون الرسمي المغربي عن الوزارة قولها إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.

وقالت الداخلية في بيان، إن الضحايا سقطوا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

ووصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي هذا الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- بأنه الأعنف منذ قرن.