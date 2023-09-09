تفاعَل فرانك هوجربيتس، العالم والخبير الهولندي في علوم الزلازل، مع فاجعة الزلزال الذي ضرب ليل الجمعة-السبت مناطق ومدنا مغربية عديدة.



وقدّم العالم الهولندي الشهير المختص في رصد الزلازل ما قال إنها مؤشرات دالة على توقّع ما حدث، مؤكدا تمييز وتحديد المنطقة المعنية ومحيطها قبل 9 أيام (أي بتاريخ 30 أغسطس 2023) بسبب تقلّبات جوية واضحة.



وفي تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، ساعات فقط بعد زلزال الحوز، أضاف هوجربيتس شارحا في محاولة تفسيرات علمية: «لقد شددتُ على المنطقة (المشار إليها بنطاق اللون الأحمر في الخريطة)، في أحدث التوقعات وأيضا في تغريدة قبل يومين»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.



وأضاف: «يمكن أن تكون حركية الكواكب في علاقة بأجواء غلافنا الجوي (atmosphère) مؤشرا مهما ودالا (على ما حصل)»، رابطا ذلك بـ«تغيّرات جيولوجية في باطن الأرض في علاقة بحركية الكواكب والأجواء».



وورد في تغريدة له منذ يومين فقط من زلزال المغرب، تنبيه إلى احتمالية وجود إمكانية كبيرة لوقوع هزات ارتدادية في منطقة الزلزال أو بالقرب منها، وقال إن المنطقة الواقعة غربي البرتغال وإسبانيا وإيطاليا يجب أن تكون في حالة تأهب واستعداد.



وقفزت إلى الأذهان تحذيرات عالم الزلازل الهولندي ذاته من وقوع زلزال قد تتخطى قوته 8 درجات على مقياس ريختر، بسبب ما وصفه علميا بـ«الاصطفاف بين الأرض وكوكبَي المريخ ونيبتون، وكذلك الهندسة القمرية بينهما»، مشيرا ضمن سلسلة تغريدات سابقة إلى أن الأرض تتحرك ببطء بين كوكبي المريخ ونيبتون.



وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.



وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، إلى 820 قتيلا و672 مصابا، في إحصائية غير نهائية.



وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.



ووصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي هذا الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- بأنه الأعنف منذ قرن.