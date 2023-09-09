الجزائر تعزي المغرب في ضحايا الزلزال المدمر

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أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن تعازيها للشعب المغربي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب االبلاد في الساعات الأولى من اليوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن الجزائر تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف البيان: «تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين».

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، إلى 820 قتيلا و672 مصابا، في إحصائية غير نهائية.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

ووصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي هذا الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- بأنه الأعنف منذ قرن.