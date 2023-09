قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، إن هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، ضربت المغرب في الساعات الأولى من صباح يوم السبت بإقليم الحوز "وسط غرب"، حسبما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

وشعر سكان المملكة بالهزة الأرضية التي استمرت حوالي دقيقتين، ووثق نشطا على "اكس" خروج المواطنين من منازلهم إلى الشوارع خوفا من ارتدادات للهزات الأولى.

ومن بين المدن التي كانت أكثر تأثرا بالزلزال "مراكش، والدار البيضاء، وأكادير، والرباط"، وفقا لسكاي نيوز عربية، وخلف الزلزال مئات القتلى والجرحى حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو أولية آثار الزلزال المفزغ، حيث هرول مرتادي أحد المولات محاولين الخروج بسرعة من المول بسبب الزلزال.

🚨🎥A terrifying moment of a collapse captured by a security camera during the earthquake in Morocco. 😨💔#هزة_أرضية #المغرب #زلزال_المغرب #مراكش #seisme #earthquake pic.twitter.com/Hhah1lCgZp