قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، إن هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، ضربت المغرب في الساعات الأولى من صباح يوم السبت بإقليم الحوز "وسط غرب"، حسبما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

وشعر سكان المملكة بالهزة الأرضية التي استمرت حوالي دقيقتين، ووثق نشطا على "اكس" خروج المواطنين من منازلهم إلى الشوارع خوفا من ارتدادات للهزات الأولى.

ومن بين المدن التي كانت أكثر تأثرا بالزلزال "مراكش، والدار البيضاء، وأكادير، والرباط"، وفقا لسكاي نيوز عربية، وخلف الزلزال مئات القتلى والجرحى حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

انهيار جزئي لمئذنة مسجد في #المغرب بعيد الزلزال pic.twitter.com/if3Mji4jWX — خالد اسكيف (@khalediskef) September 8, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو أولية آثار الزلزال المفزغ، حيث هرول مرتادي أحد المولات محاولين الخروج بسرعة من المول بسبب الزلزال.

هروب وخوف وهلع جراء الزلزال الذي ضرب #المغرب منذ قليل pic.twitter.com/ZXEeXXQ0BC — خالد اسكيف (@khalediskef) September 8, 2023

فيما أظهر مقطع آخر بعض المواطنين بملابس النوم تحت مساكنهم في الأحياء السكنية بعد فرارهم فزعا من الزلزال.

اهل #المغرب في الشوارع



مركز الزالزل كان 70كلم جنوبها … المدينة القديمة و اسوارها تساقط بعضها و لا معلومات اكيدة عن عدد الضحايا ولكنه خلف وراءه دمار كبير بالابنية#المغرب #مراكش



pic.twitter.com/q6WBTVDXW5 — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) September 8, 2023

كما خلف الزلزال سقوط بعض الأبنية في بعض الأحياء السكنية، مما أدى لوجود مصابين، ووثق مواطنون حالات ممدة فوق ركام المباني المنهارة جزئيا.

بالإضافة إلى تداول فيديو لانهيار مئذنة جامع الفني القديمة بوسط مراقش؛ ما أثار فزع المحيطين المتنزهين في المنطقة.

كما انهارت بعض المباني السكنية في مشهد مروع، فيما تحدث شهود عيان عن انهيار عدد من المباني بالمناطق العتيقة في بعض المدن، وتصدعت بنايات أخرى.

- 296 قتيلا و153 مصابا على الأقل

أعلنت وزارة الداخلية المغربية في الساعات الأولى من صباح السبت، أن الزلزال خلف 296 قتيلا و153 مصابا على الأقل.

وجاء في بيان الوزارة، أن الضحايا سجلوا في مناطق "الحوز، ومراكش، وورزازات، وأزيلال، وشيشاوة، وتارودانت"، في حصيلة حتى الثانية من صباح السبت بالتوقيت المحلي.

كما أشار البيان، إلى أن الإصابات متفاوتة الخطورة، وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

- تحذيرات من هزات ارتدادية قادمة

حذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، من احتمال حدوث هزات ارتدادية في الساعات أو الأيام المقبلة.

وقال المركز على منصة "إكس": "قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة".