بايدن: الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا «تاريخي»

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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، اتفاقية الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا بأنها "تاريخية".

وكشف بايدن، في كلمة ألقاها أمام قادة قمة العشرين، عن ممر اقتصادي، يضم استثمارات في السفن والسكك الحديدية، ويربط الهند بأنحاء أوروبا، عبر الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل، وفقا لوكالة الأناضول.

وبشأن الاتفاقية، نوّه الرئيس الأمريكي إلى أن "العالم يقف عند نقطة انعطاف في التاريخ".

وأضاف أن "القرارات التي نتخذها في إطار قمة العشرين اليوم ستؤثر على مستقبلنا جميعا لعقود قادمة.. وهي نقطة تصبح فيها استثماراتنا أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأكد أن "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا سيشهد استثمارات في السفن والسكك الحديدية".

واختتم بايدن حديثه قائلاً: "دعونا نغتنم هذه اللحظة في التاريخ، ونعمل على توسيع استثماراتنا الجماعية".

وفي وقت سابق السبت، انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد"، وتستمر القمة يومين.