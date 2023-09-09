أحمد مراد يعلن قرب صدور روايته الجديدة مع دار الشروق

أعلن الكاتب والسيناريست أحمد مراد عن قرب صدور رواية جديدة له، تعد الثامنة بين إبداعاته، لتصدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع، في وقت سيتم تحديده لاحقا.

ومن جانبها، نشرت دار الشروق عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، فيديو تشويقي من الصفحة الرسمية للكاتب أحمد مراد، يظهر خلاله الإعلان عن قرب صدور رواية مراد الثامنة، وسط احتفاء بالغ من متابعي أحمد مراد ورواد صفحة دار الشروق على فيس بوك.

https://fb.watch/mYjeD_mAQV/?mibextid=Nif5oz

جدير بالذكر أن رحلة أحمد مراد الأدبية انطلقت في عام 2007 مع روايته الأولى «فيرتيجو» التي قدمها في قالب تشويقي وحققت نجاحا هائلا وصدرت منها عشرات الطبعات كما نال عنها جائزة البحر المتوسط الثقافية من إيطاليا عام 2013، وتم تحويلها إلى مسلسل تليفزيوني عُرض عام 2012، ثم تبعها برواية «تراب الماس» عام 2010 التي تصدرت قوائم الأكثر مبيعا لفترة طويلة، وفي عام 2012 قدم روايته الثالثة «الفيل الأزرق» والتي تم اختيارها ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" عام 2014، نفس العام الذي شهد صدور روايته الرابعة «1919» ليقفز بالقارئ بإتقان شديد في أتون ثورة 1919 الملتهب، قبل أن تتحول إلى فيلم "كيرة والجن".

كما أصدر رواية «أرض الإله» عام 2016 بأحداث تدور في مصر القديمة متتبعا سرا من أسرار القدماء أخفي بذكاء بين سطور أقدس كتب الحضارة المصرية، قبل أن يعود من الماضي إلى المستقبل في روايته السادسة «موسم صيد الغزلان» عام 2017، وفي العام نفسه حاز مراد على جائزة الدولة المصرية للتفوق في الآداب.

درس مراد في المعهد العالي للسينما وتخرج في قسم التصوير السينمائي عام 2001، لذلك كان من الطبيعي أن يتجه إلى السينما بالتوازي مع مسيرته الأدبية، حيث تم تحويل روايته «الفيل الأزرق» إلى فيلم سينمائي ناجح عام 2014، ثم الفيلم المكتوب خصيصا للسينما، «الأصليين» الذي عُرض عام 2017، كما تم تحويل رواية «تراب الماس» لفيلم روائي حقق نجاحا كبيرا عام 2018، قبل أن يعود مراد ويقدم للسينما مباشرة الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» عام 2019، والذي جاء على درجة عالية من الإبهار ونجح في تسجيل رقم قياسي من حيث الإيرادات، ليبدع بعدها مراد كتاب "القتل للمبتدئين" الصادر عن دار الشروق في العام 2022، وهو العام الذي شهد اقتناص مراد لـ 6 جوائز في مسابقة السينما المصرية التي نظمتها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.